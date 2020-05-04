Больше 200 цифровых пропусков оформили автомобилистам в Иркутской области за первые дни мая
В Иркутской области за первые дни мая на стационарных постах ГИБДД в Тайшетском и Слюдянском районах оформили более 200 цифровых пропусков. Всех прибывших водителей отправили на двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
Документ выдают водителям, приезжающим в Приангарье из Бурятии и Красноярского края. Здесь им измеряют температуру, проверяют, есть ли симптомы ОРВИ. Также выдают памятки по мерам профилактики коронавируса. Кроме сотрудников ГИБДД, на постах работают специалисты центра «Мои документы», Роспотребнадзора и ГУ МЧС по Иркутской области.
Необходимый для въезда в Иркутскую область пропуск действует в течение суток. В нем фиксируется маршрут передвижения, количество въезжающих, цель приезда. По прибытии на место человек отправляется на двухнедельную самоизоляцию.
С 1 мая посты работают круглосуточно на границах с Красноярским краем и Бурятией. Новые посты планируют дополнительно открыть в Тулуне, Бодайбо и Усть-Куте.
Уголок Профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Часть 5
"Малому бизнесу нереально тяжело. Но большая часть выплывет.". Алексей Кудрявцев
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»