4 Май 2020 2020-05-04T18:02:37+03:00

Учебное заведение расформировали в 2019 году после наводнения [видео]

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В Тулуне вспыхнул крупный пожар в здании бывшей школы № 20 в микрорайоне ЛДК. Видео полыхающей школы появилось в группе «Сводка38» в соцсети Instagram. На кадрах видно, как горит крыша здания по всему периметру.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области «КП-Иркутск» сообщили, что пожар начался сегодня вечером. В настоящий момент горит кровля здания на площади 400 квадратных метров. На тушении работают 15 человек и пять пожарных машин.

- В результате возгорания травмированных и погибших нет, - прокомментировали в ведомстве.

Причина пожара пока не установлена, возгорание до сих порт тушат.

Отметим, что здание школы сильно пострадало в результате наводнения в 2019 году. Его решили не восстанавливать. В итоге школу расформировали, а учеников распределили по другим учебным заведениям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/776995" frameborder="0"></iframe> Здание бывшей школы горит в Тулуне.Видео: группа "Сводка38" в Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU