2020-05-05T05:40:56+03:00
Общество

Шестая смерть от коронавируса зарегистрирована в Иркутской области

Всего в регионе насчитывается 231 больной этой опасной инфекцией
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Шестая смерть от коронавируса зарегистрирована в Иркутской области.Шестая смерть от коронавируса зарегистрирована в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Последние данные на утро 5 мая. Стало известно, что еще один житель Иркутской области умер от коронавируса. Из-за этой инфекции с начала апреля в регионе погибли уже шесть человек. По данным правительства Иркутской области, сейчас в регионе насчитывается 231 случай заболевания.

За сутки заболел еще 31 человек. В инфекционных больницах находятся 159 жителей региона.Число тех, кого выписали с выздоровлением, за прошедшие сутки выросло на троих. Известно, что благополучно переболели коронавирусной инфекцией 65 жителей Приангарья.

Напомним, что в регионе как минимум до 12 мая продолжается режим жесткой самоизоляции. Людям рекомендовано как можно более внимательно относиться к своему здоровью, ограничить посещение людных мест продуктовыми магазинами и аптеками ( все другие торговые точки закрыты) и делать это как можно реже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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