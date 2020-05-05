2020-05-05T06:28:41+03:00
Общество

Умер заместитель генерального директора "Иркута" Игорь Виноградов

Игорь Виноградов в корпорации "Иркут" отвечал за направление по сертификации и качеству гражданской авиатехники
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Умер заместитель генерального директора "Иркута" Игорь Виноградов.Умер заместитель генерального директора "Иркута" Игорь Виноградов.
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Умер заместитель генерального директора "Иркута" Игорь Виноградов. В корпорации "Иркут" он курировал направление по сертификации и качеству гражданской авиатехники. О его смерти после непродолжительной болезни сообщается на сайте компании.

- Игорь Львович внес огромный личный вклад в сертификацию самолета SSJ100 по российским и европейским нормам. А в последние годы принимал самое активное участие в сертификации самолета МС-21, - сообщают в корпорации.

Всю свою жизнь Игорь Виноградов занимался авиастроением. Под его началом в корпорации сформировалась команда специалистов мирового уровня, способная решать сложнейшие технические задачи. Вклад Игоря Виноградова как специалиста был высоко оценен руководством страны, он имел государственные награды и СССР, и России.

"Комсомольская правда" выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Львовича Виноградова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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