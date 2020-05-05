2020-05-05T06:47:50+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 5 мая выросло на 31 человека

За сутки на 5 мая количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области увеличилось до 231
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 5 мая выросло на 31 человека .Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 5 мая выросло на 31 человека .Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние сообщения увы, дают понять, что предположение главы региона Игоря Кобзева о том, что на майских выходных следует ждать скачка заболеваемости новой инфекцией, оправдываются на все 100 процентов. По данным на 5 мая, количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло сразу на 31 человека. Общий итог - 231 заболевший.

В больницах находится 159 человек. Всех заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 5 мая продолжают госпитализировать - как тех, чья болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, так и тех, кто болен тяжело. Вирус очень заразен. Число выздоровевших за сутки также выросло на трех человек - всего 65.

К сожалению, не удалось спасти еще одного человека. Это шестая смерть от коронавируса с начала апреля.

количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло прежде всего в областном центре, жителям которого надо соблюдать особые меры предосторожности. В городе уже 154 случая болезни, а число тех, кто заболел при обычном общении, выросло до 78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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