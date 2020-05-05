2020-05-05T07:07:53+03:00
Происшествия

Под Нижнеудинском мотоциклист врезался в лошадь

По счастью, все участники ДТП "отделались легким испугом"
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Под Нижнеудинском мотоциклист врезался в лошадь.Под Нижнеудинском мотоциклист врезался в лошадь.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Эту историю вполне можно назвать анекдотической. Вполне по Ильфу и Петрову, "лошадь отделалась легким испугом" после того, как на нее наехал мотоцикл. По данным МВД, именно этим все и кончилось - ни водитель, ни животное в результате ДТП в селе Шеберта под Нижнеудинском не пострадали.

- Прибывшими на место сотрудниками дорожной полиции предварительно установлено, что 26-летний местный житель, управляя мотоциклом «ИЖ Юпитер 5», допустил наезд на перебегавшую дорогу лошадь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. -. В результате происшествия водитель и животное не пострадали.

Полицейские сразу же установили, что бравый мотоциклист был сильно пьян. Кроме всего прочего, он достаточно часто фигурировал в протоколах ГИБДД за самые разные нарушения. Всего их было четыре, в том числе за езду на мотоцикле без защитного шлема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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