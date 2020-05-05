5 Май 2020 2020-05-05T09:43:59+03:00

В МЧС установили причину пожара в школе Тулуна Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Дознаватели МЧС России установили причину пожара, который случился накануне в здании бывшей школы № 20 в Тулуне. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, причиной возгорания стал поджег.

Напомним, пожар в бывшей школе случился вчера вечером. Сообщение на пульт дежурного поступило в 19.45. На момент прибытия пожарных горела кровля здания на площади 400 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар начался на третьем этаже вследствие поджогаФото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Открытый огонь был потушен к 12 часам ночи, - пояснили в ведомстве. – В третьем часу ночи последствия пожара были ликвидированы. Тушение осложнялось тем, что в близи пожара отсутствует водоисточники. Воду пришлось набирать в реке Азейка на расстоянии 500 метров через магистральную линию.

В результате пожара уничтожена кровля здания на площади 867 квадратных метров. Хорошо, что оно не эксплуатируется, ведь школу расформировали в прошлом году. Дело в том, что здание сильно пострадало в результате наводнения 2019 года, его решили не восстанавливать, а школьников распределили по другим учебным заведениям.

Дознавателям МЧС России и экспертам Испытательной пожарной лаборатории, работавшим на месте пожара, удалось установить причину произошедшего. Осмотр здания и опрос свидетелей показали, что пожар начался на третьем этаже вследствие поджога.

В результате пожара уничтожена кровля здания на площади 867 квадратных метров.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Были обнаружены несколько очагов пожара, что указывает на преднамеренные действия. В настоящее время устанавливаются личности возможных поджигателей-подростков, которые были замечены очевидцами во время возгорания, - прокомментировали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU