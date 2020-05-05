2020-05-05T11:54:01+03:00
Происшествия

На пожаре в Аларском районе погибли двое мужчин

Дом загорелся ночью, когда оба спали
Ольга СЛАВИЧЕВА
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На пожаре в Аларском районе погибли двое мужчин.На пожаре в Аларском районе погибли двое мужчин.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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ГУ МЧС сообщает о том, что только за прошедшие сутки произошло 23 пожара, один из них, в деревне Егоровская Аларского района - с человеческими жертвами. Причины возникновения огня в брусовом деревенском доме сейчас выясняются. Пока известно не очень много.

-В 4:38 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в деревне Егоровская Аларского района на улице 2-я Мичурина. По сообщению очевидцев, горел жилой дом, в котором могут находиться люди, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

В деревне есть своя добровольная пожарная дружина, она и появилась первой на месте. Позднее там появились пожарные из райцентра. К сожалению, повлиять на ситуацию им уже не удалось.

Деревянный дом занялся мгновенно. Пришлось прилагать серьезные усилия, чтобы отстоять от огня соседние усадьбы. Под обрушившимися конструкциями дома нашли тела двух погибших - мужчин 35 лет и 51 года.

Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС России, их задача - восстановить картину событий и выяснить причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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