На пожаре в Аларском районе погибли двое мужчин
ГУ МЧС сообщает о том, что только за прошедшие сутки произошло 23 пожара, один из них, в деревне Егоровская Аларского района - с человеческими жертвами. Причины возникновения огня в брусовом деревенском доме сейчас выясняются. Пока известно не очень много.
-В 4:38 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в деревне Егоровская Аларского района на улице 2-я Мичурина. По сообщению очевидцев, горел жилой дом, в котором могут находиться люди, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
В деревне есть своя добровольная пожарная дружина, она и появилась первой на месте. Позднее там появились пожарные из райцентра. К сожалению, повлиять на ситуацию им уже не удалось.
Деревянный дом занялся мгновенно. Пришлось прилагать серьезные усилия, чтобы отстоять от огня соседние усадьбы. Под обрушившимися конструкциями дома нашли тела двух погибших - мужчин 35 лет и 51 года.
Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС России, их задача - восстановить картину событий и выяснить причину пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU