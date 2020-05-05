Иркутская область, как и все регионы, получила отсрочку по бюджетным кредитам

5 Май 2020 2020-05-05T14:34:21+03:00

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В 2020 году все российские регионы могут не платить по бюджетным кредитам. Отсрочку дали в правительстве. Она нужна, чтобы на местах оставались деньги для борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

Долги регионам не простят. Отсрочка будет действовать только один год. В 2021 - 2024 годах нужно будут выплачивать по 5% от задолженности, а в 2025 – 2029 годах – остаток равными долями, - сообщает KP.RU.

О каких суммах идет речь? По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в самых больших должниках по регионам Сибири числятся Новосибирская область — 29, 9, Красноярский край — 21, 9, Омская область — 21, 8 млрд. рублей. Иркутская область в этом перечне на 7 месте с 13, 4 млрд. рублей долга. А меньше всего в Сибири должны бюджету Алтайский край, республики Тыва и Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU