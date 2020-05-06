У барсуков в Иркутском зоосаде прибавление
Зоопарки Иркутска закрыты на время распространения коронавируса в Иркутске. Однако, за закрытыми для посетителей дверями жизнь у животных идет своим чередом. У барсуков Нюши и Марика родилась малышка.
«Писк, который явно не мог принадлежать взрослым животным, начал раздаваться из их убежища вскоре после того, как барсуки вышли из спячки», - рассказали КП-Иркутск сотрудники Иркутского зоосада.
Стало понятно, что у млекопитающих появилось потомство. Однако, спустя какое-то время в действиях Нюши появилась какое-то беспокойство. Животное пыталось показать сотрудникам, что с детенышем что-то не в порядке: она выносила потомство из убежища и таскала по всему вольеру.
«Барсучиха не могла справиться с материнскими обязанностями, детеныш недоедал, плохо развивался и постоянно беспокоился, чем приводил в волнение и родительницу», - поделились зоологи. – «Приняли решение забрать малышку и перевести ее на искусственное вскармливание».
Ветеринару пришлось взять детеныша к себе домой, чтобы следить за новорожденной постоянно. Сейчас с малышкой все хорошо – получает необходимое питание и витамины, отлично развивается и показывает непоседливый характер. В три месяца она уже сможет кушать сама.
Барсуки по природе своей моногамны. У Нюши и Марика это уже третий «ребенок». До этого рождались только самцы, а в этот раз самочка.
Стоит отметить, что зоопарки сейчас переживают не лучшие времена. В отсутствии доходов от продажи билетов они существуют и кормят животных только на пожертвования горожан. Помочь можно также продуктами. Контакты организаций – здесь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU