2020-05-06T04:04:53+03:00
Дом. Семья

У барсуков в Иркутском зоосаде прибавление

Барсучиха не смогла выкормить малышку, пришлось перевести на искусственное вскармливание
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
У барсуков в Иркутском зоосаде прибавление . Фото: Иркутский зоосадУ барсуков в Иркутском зоосаде прибавление . Фото: Иркутский зоосад
Изменить размер текста:

Зоопарки Иркутска закрыты на время распространения коронавируса в Иркутске. Однако, за закрытыми для посетителей дверями жизнь у животных идет своим чередом. У барсуков Нюши и Марика родилась малышка.

«Писк, который явно не мог принадлежать взрослым животным, начал раздаваться из их убежища вскоре после того, как барсуки вышли из спячки», - рассказали КП-Иркутск сотрудники Иркутского зоосада.

Стало понятно, что у млекопитающих появилось потомство. Однако, спустя какое-то время в действиях Нюши появилась какое-то беспокойство. Животное пыталось показать сотрудникам, что с детенышем что-то не в порядке: она выносила потомство из убежища и таскала по всему вольеру.

«Барсучиха не могла справиться с материнскими обязанностями, детеныш недоедал, плохо развивался и постоянно беспокоился, чем приводил в волнение и родительницу», - поделились зоологи. – «Приняли решение забрать малышку и перевести ее на искусственное вскармливание».

Ветеринару пришлось взять детеныша к себе домой, чтобы следить за новорожденной постоянно. Сейчас с малышкой все хорошо – получает необходимое питание и витамины, отлично развивается и показывает непоседливый характер. В три месяца она уже сможет кушать сама.

Барсуки по природе своей моногамны. У Нюши и Марика это уже третий «ребенок». До этого рождались только самцы, а в этот раз самочка.

Стоит отметить, что зоопарки сейчас переживают не лучшие времена. В отсутствии доходов от продажи билетов они существуют и кормят животных только на пожертвования горожан. Помочь можно также продуктами. Контакты организаций – здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая составил 2 балла
237 случаев заражения коронавирусом 6 мая подтверждено в Иркутской области
Льготные кредиты бизнесу на выплату зарплаты выдает банк ВТБ в Иркутской области в рамках программы государственной поддержки
У барсуков в Иркутском зоосаде прибавление
Иркутская область, как и все регионы, получила отсрочку по бюджетным кредитам
На пожаре в Аларском районе погибли двое мужчин
В МЧС установили причину пожара в школе Тулуна
Под Нижнеудинском мотоциклист врезался в лошадь
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 5 мая выросло на 31 человека
Умер заместитель генерального директора "Иркута" Игорь Виноградов
Шестая смерть от коронавируса зарегистрирована в Иркутской области
Здание бывшей школы горит в Тулуне
Больше 200 цифровых пропусков оформили автомобилистам в Иркутской области за первые дни мая
Иркутская область занимает девятое место в Сибири по распространенности коронавируса
У жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области выкупят землю под строительство дамб
Без вести пропавшего Андрея Барнева разыскивают полицейские в Иркутске
Дружинников могут привлечь к патрулированию улиц в Иркутске
Иркутянка лишилась сбережений, желая заработать на спортивных ставках
Пост ГИБДД для проверки цифровых пропусков у водителей установят в Тулуне