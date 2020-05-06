У барсуков в Иркутском зоосаде прибавление

6 Май 2020 2020-05-06T04:04:53+03:00

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Зоопарки Иркутска закрыты на время распространения коронавируса в Иркутске. Однако, за закрытыми для посетителей дверями жизнь у животных идет своим чередом. У барсуков Нюши и Марика родилась малышка.

«Писк, который явно не мог принадлежать взрослым животным, начал раздаваться из их убежища вскоре после того, как барсуки вышли из спячки», - рассказали КП-Иркутск сотрудники Иркутского зоосада.

Стало понятно, что у млекопитающих появилось потомство. Однако, спустя какое-то время в действиях Нюши появилась какое-то беспокойство. Животное пыталось показать сотрудникам, что с детенышем что-то не в порядке: она выносила потомство из убежища и таскала по всему вольеру.

«Барсучиха не могла справиться с материнскими обязанностями, детеныш недоедал, плохо развивался и постоянно беспокоился, чем приводил в волнение и родительницу», - поделились зоологи. – «Приняли решение забрать малышку и перевести ее на искусственное вскармливание».

Ветеринару пришлось взять детеныша к себе домой, чтобы следить за новорожденной постоянно. Сейчас с малышкой все хорошо – получает необходимое питание и витамины, отлично развивается и показывает непоседливый характер. В три месяца она уже сможет кушать сама.

Барсуки по природе своей моногамны. У Нюши и Марика это уже третий «ребенок». До этого рождались только самцы, а в этот раз самочка.

Стоит отметить, что зоопарки сейчас переживают не лучшие времена. В отсутствии доходов от продажи билетов они существуют и кормят животных только на пожертвования горожан. Помочь можно также продуктами. Контакты организаций – здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU