237 случаев заражения коронавирусом 6 мая подтверждено в Иркутской области
Статистика неумолима. Число заразившихся коронавирусом в регионе продолжает расти. По данным на утро 6 мая, получивших такой диагноз уже 237 человек. Среди них выздоровевших 67. К несчастью, без потерь обойтись не удалось: 5 мая региональные власти сообщили о смерти шестого пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.
«За сутки прирост заразившихся плюс 6 человек, выписаны из больниц двое», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
В общей сложности количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией за 8 дней увеличилось вдвое. Но это на порядок меньше, чем в соседней республике Бурятия. Там этим утром плюс 49 заболевших. Общее число случаев инфицирования 499.
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