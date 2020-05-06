2020-05-06T04:52:36+03:00
Коронавирус Covid-19

237 случаев заражения коронавирусом 6 мая подтверждено в Иркутской области

Накануне в регионе умер шестой пациент с COVID-19
Мария КНЯЗЕВА
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237 случаев заражения коронавирусом 6 мая подтверждено в Иркутской области237 случаев заражения коронавирусом 6 мая подтверждено в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Статистика неумолима. Число заразившихся коронавирусом в регионе продолжает расти. По данным на утро 6 мая, получивших такой диагноз уже 237 человек. Среди них выздоровевших 67. К несчастью, без потерь обойтись не удалось: 5 мая региональные власти сообщили о смерти шестого пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.

«За сутки прирост заразившихся плюс 6 человек, выписаны из больниц двое», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В общей сложности количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией за 8 дней увеличилось вдвое. Но это на порядок меньше, чем в соседней республике Бурятия. Там этим утром плюс 49 заболевших. Общее число случаев инфицирования 499.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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