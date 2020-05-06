2020-05-06T05:25:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая составил 2 балла

Индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая показывает, что на улице очень много людей
Мария КНЯЗЕВА
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Индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая составил 2 баллаИндекс самоизоляции в Иркутске 6 мая составил 2 баллаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Расслабляться рано. За прошедшие восемь дней в Иркутской области количество заразившихся коронавирусом человек удвоилось. Но индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая показывает, что введенный режим соблюдают не все. По данным на 10 часов утра индекс составляет всего 2 балла, сообщают Яндекс.Карты. Это означает, что на улице много людей.

Утром 6 мая в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 237 человек, плюс 6 заболевших за сутки. К несчастью, с начала распространения коронавирусной инфекции в регионе 6 пациентов скончались. Есть и хорошие новости, уже 67 наших земляков выздоровели и выписаны домой. На данный момент в больницах Приангарья 163 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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