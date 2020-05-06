Индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая составил 2 балла

6 Май 2020 2020-05-06T05:25:52+03:00

Индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая показывает, что на улице очень много людей

Изменить размер текста: A A

Расслабляться рано. За прошедшие восемь дней в Иркутской области количество заразившихся коронавирусом человек удвоилось. Но индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая показывает, что введенный режим соблюдают не все. По данным на 10 часов утра индекс составляет всего 2 балла, сообщают Яндекс.Карты. Это означает, что на улице много людей.

Утром 6 мая в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 237 человек, плюс 6 заболевших за сутки. К несчастью, с начала распространения коронавирусной инфекции в регионе 6 пациентов скончались. Есть и хорошие новости, уже 67 наших земляков выздоровели и выписаны домой. На данный момент в больницах Приангарья 163 пациента.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 мая 2020: за 8 дней число больных удвоилось, иркутяне ищут работу курьеров и бухгалтеров на удаленке (подробности)

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 6 мая 2020: в честь Дня Победы ограничения ослабят, налог самозанятым хотят понизить (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU