Индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая составил 2 балла
Расслабляться рано. За прошедшие восемь дней в Иркутской области количество заразившихся коронавирусом человек удвоилось. Но индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая показывает, что введенный режим соблюдают не все. По данным на 10 часов утра индекс составляет всего 2 балла, сообщают Яндекс.Карты. Это означает, что на улице много людей.
Утром 6 мая в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 237 человек, плюс 6 заболевших за сутки. К несчастью, с начала распространения коронавирусной инфекции в регионе 6 пациентов скончались. Есть и хорошие новости, уже 67 наших земляков выздоровели и выписаны домой. На данный момент в больницах Приангарья 163 пациента.
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