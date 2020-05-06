2020-05-06T06:57:43+03:00
Происшествия

Два лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области

Действующих очагов возгорания на территории региона не зафиксировано
Виктория ГЕРКО
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Два лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области.Два лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Введенный в Иркутской области особый противопожарный режим дает свои результаты. По данным на 8:30 утра, 6 мая, действующих лесных пожаров на территории региона не найдено. А это значит, что большинство сибиряков соблюдают правила безопасности: не разжигают костры и мангалы, выбираясь на природу, и не жгут сухую траву.

Тем не менее, спасателям пришлось устранять 2 лесных пожара за прошедшие сутки. Один очаг возгорания найден в Иркутском районе и еще один в Нижнеудинском районе.

«Лесной пожар зафиксированный в Иркутской районе был ликвидирован накануне. Огонь распространился на площади 4 гектаров, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Также было потушено возгорание в Нижнеудинском районе, которое удалось локализовать на территории 12 гектар».

Как сообщает Иркутская база авиационной охраны лесов, в пожарах виноваты местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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