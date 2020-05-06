2020-05-06T08:13:30+03:00
Происшествия

Пьяный водитель "Тойоты Лэнд Крузер" попал под поезд в Иркутске

Мужчина, который сидел за рулем иномарки, выжил
Виктория ГЕРКО
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Автомобиль попал под поезд на железнодорожном переезде в Иркутске.Автомобиль попал под поезд на железнодорожном переезде в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Глубокой ночью, 6 мая, на железнодорожном переезде произошла авария, в которой чудом никто не пострадал. 33-летний водитель за рулем «Тойота Ленд Крузер» то ли решил, что успеет проскочить перед самым носом идущего поезда, то ли просто не заметил приближающийся состав. Автомобиль вылетел прямо под колеса тепловоза.

«На регулируемом железнодорожном переезде водитель не принял во внимание запрещающий сигнал семафора и выехал на полотно, где и произошло столкновение», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчине повезло – отделался только небольшими ссадинами и испугом. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД попросили пройти владельца иномарки медицинское освидетельствование. Оказалось, что за руль иркутянин сел в пьяном виде. Теперь горе-водителю придется на время забыть о лихой езде на своей ласточке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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