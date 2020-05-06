Депутаты Заксобрания будут настаивать на обеспечении фермеров древесиной на льготных условиях

6 Май 2020 2020-05-06T07:28:34+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области будут настаивать на принятии альтернативного закона, направленного на обеспечение фермеров древесиной на льготных условиях.

- Областной закон об исключительных случаях заготовки древесины, предусматривающий для фермеров такую меру поддержки как выделение древесины, был отменен по настоянию прокуратуры, - говорит вице-спикер Кузьма Алдаров. - Сейчас же у фермеров нет древесины даже на то, чтобы огородить свои поля.

Так, по словам фермера Андрея Распутина из деревни Сорты Заларинского района, сегодня нет никаких законных способов остановить скот, беспрепятственно пасущийся на чужих полях, а полностью огородить поле в несколько тысяч гектаров будет стоить хозяйству немалых денег.

Депутат Роман Габов также отметил, что древесину использовали и для проведения ремонта сельскохозяйственных построек. Кроме того, заготовка древесины обеспечивала сезонную занятость фермеров.

- Во время рабочей поездки в Заларинский район мы еще раз убедились, что потребность в древесине есть, а значит необходимо рассмотреть возможность разработки и принятия альтернативного областного закона, - сказал Роман Габов.

Также депутат считает, что необходимо устранить пробел в законодательстве, касающийся отсутствия какой-либо ответственности собственников скота за потраву чужих посевов. В первую очередь, нужно разработать механизм идентификации животных – скот должен быть заклеймен или чипирован.

ИСТОЧНИК KP.RU