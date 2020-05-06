Житель Иркутска задолжал кредиторам 150 миллионов рублей

6 Май 2020 2020-05-06T07:59:30+03:00

Отдавать долги мужчина не спешил, даже когда к этому его обязал суд

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Сначала бегал от кредиторов, затем от судебных приставов. Как итог – уголовное дело. А все началось с того, что житель Иркутской области взял в банке кредит. Сумма, мягко говоря, нескромная – 150 миллионов рублей. Но платить по долгам сибиряк не спешил, даже когда к этому его обязал суд.

«У неплательщика было 5 дней для добровольного исполнения требований суда, - сообщают в пресс-службе УФСПП по Иркутской области. Однако никаких действий для погашения задолженности он не предпринял».

Зная, что рискует стать фигурантом уголовного дела, он продолжил игнорировать требования судебного пристава. Плюс ко всему, в течение года мужчина скрывал, откуда получает и куда тратит деньги, которые должны были пойти в счет уплаты долга.

На основании этого, судебный пристав вынес рапорт, и теперь иркутянину грозит уголовная ответственность по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». После расследования дело будет передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU