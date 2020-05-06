2020-05-06T09:02:31+03:00
Происшествия

За ложный донос о краже на жительницу Усть-Илимска завели уголовное дело

Ей грозит до двух лет лишения свободы
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
За ложный донос о краже на жительницу Усть-Илимска завели уголовное дело.За ложный донос о краже на жительницу Усть-Илимска завели уголовное дело.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

53-летняя жительница Усть-Илимска решила отомстить своему знакомому, с которым у нее произошел конфликт, весьма необычным способом. Сибирячка обратилась в полицию и написала на неприятеля заявление о краже. В полиции она рассказала, что мужчина украл деньги – 20 тысяч рублей.

Естественно, сотрудники полиции начали выяснять подробности преступления. И тут оказалось, что донос на знакомого – липа.

«В ходе расследования возникли сомнения в искренности заявительницы. Позже стало известно, что она таки образом решила наказать своего обидчика из-за личной неприязни, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Обвиняемая полностью признала свою вину».

В попытках расправиться с неприятелем, женщина даже не задумалась, что сама может оказаться за решеткой.За ложный донос в отношении сибирячки возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутской области закупят дезинфицирующие средства на 7 миллионов рублей
Мошенники обманули ангарчанку, пообещав наградить ее за бдительность
Игорь Кобзев: Вопрос реализации нацпроектов - на особом контроле
За ложный донос о краже на жительницу Усть-Илимска завели уголовное дело
«Песни нашей Победы»: смотрите онлайн- трансляцию концерта 9 мая в 12.00
Житель Иркутска задолжал кредиторам 150 миллионов рублей
Депутаты Заксобрания будут настаивать на обеспечении фермеров древесиной на льготных условиях
Пьяный водитель "Тойоты Лэнд Крузер" попал под поезд в Иркутске
Два лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске 6 мая составил 2 балла
237 случаев заражения коронавирусом 6 мая подтверждено в Иркутской области
Льготные кредиты бизнесу на выплату зарплаты выдает банк ВТБ в Иркутской области в рамках программы государственной поддержки
У барсуков в Иркутском зоосаде прибавление
Иркутская область, как и все регионы, получила отсрочку по бюджетным кредитам
На пожаре в Аларском районе погибли двое мужчин
В МЧС установили причину пожара в школе Тулуна
Под Нижнеудинском мотоциклист врезался в лошадь
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 5 мая выросло на 31 человека
Умер заместитель генерального директора "Иркута" Игорь Виноградов
Шестая смерть от коронавируса зарегистрирована в Иркутской области
Здание бывшей школы горит в Тулуне
Больше 200 цифровых пропусков оформили автомобилистам в Иркутской области за первые дни мая
Иркутская область занимает девятое место в Сибири по распространенности коронавируса
У жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области выкупят землю под строительство дамб
Без вести пропавшего Андрея Барнева разыскивают полицейские в Иркутске
Дружинников могут привлечь к патрулированию улиц в Иркутске
Иркутянка лишилась сбережений, желая заработать на спортивных ставках
Пост ГИБДД для проверки цифровых пропусков у водителей установят в Тулуне