За ложный донос о краже на жительницу Усть-Илимска завели уголовное дело
53-летняя жительница Усть-Илимска решила отомстить своему знакомому, с которым у нее произошел конфликт, весьма необычным способом. Сибирячка обратилась в полицию и написала на неприятеля заявление о краже. В полиции она рассказала, что мужчина украл деньги – 20 тысяч рублей.
Естественно, сотрудники полиции начали выяснять подробности преступления. И тут оказалось, что донос на знакомого – липа.
«В ходе расследования возникли сомнения в искренности заявительницы. Позже стало известно, что она таки образом решила наказать своего обидчика из-за личной неприязни, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Обвиняемая полностью признала свою вину».
В попытках расправиться с неприятелем, женщина даже не задумалась, что сама может оказаться за решеткой.За ложный донос в отношении сибирячки возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU