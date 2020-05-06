6 Май 2020 2020-05-06T09:02:31+03:00

За ложный донос о краже на жительницу Усть-Илимска завели уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ей грозит до двух лет лишения свободы

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53-летняя жительница Усть-Илимска решила отомстить своему знакомому, с которым у нее произошел конфликт, весьма необычным способом. Сибирячка обратилась в полицию и написала на неприятеля заявление о краже. В полиции она рассказала, что мужчина украл деньги – 20 тысяч рублей.

Естественно, сотрудники полиции начали выяснять подробности преступления. И тут оказалось, что донос на знакомого – липа.

«В ходе расследования возникли сомнения в искренности заявительницы. Позже стало известно, что она таки образом решила наказать своего обидчика из-за личной неприязни, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Обвиняемая полностью признала свою вину».

В попытках расправиться с неприятелем, женщина даже не задумалась, что сама может оказаться за решеткой.За ложный донос в отношении сибирячки возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU