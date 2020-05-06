2020-05-06T10:01:21+03:00
Происшествия

Мошенники обманули ангарчанку, пообещав наградить ее за бдительность

До этого она раскусила афериста, который пытался продать ей исцеляющие таблетки
Анна ПОПОВА
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Мошенники обманули ангарчанку, пообещав наградить ее за бдительностьМошенники обманули ангарчанку, пообещав наградить ее за бдительностьФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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78-летняя ангарчанка стала жертвой новой уловки мошенников. Месяц назад ей позвонил неизвестный и попытался продать чудо-таблетки, которые помогают ото всех болезней. Однако пенсионерка не поверила обманщику и отказалась от сомнительного предложения.

"Через некоторое время ей позвонил еще один незнакомец, который на этот раз представился чиновником, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он рассказал, что знает, как бдительная ангарчанка раскусила афериста, и объявил, что за это ей положена компенсация - 450 тысяч рублей".

Вот только, чтобы получить награду, пенсионерке нужно было сделать несколько денежных взносов. Мошенники сообщали ангарчанке номера счетов, на которые нужно перевести деньги, и таким образом она "подарила" им более 80 тысяч рублей. Возможно, она перечислила бы им еще больше сбережений, если бы не рассказала обо всем внучке, которая ее остановила. Пострадавшая написала заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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