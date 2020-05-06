6 Май 2020 2020-05-06T10:46:52+03:00

В Иркутской области закупят дезинфицирующие средства на 7 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На эту сумму приобретут 4,5 тонны жидкости для дезинфекции

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Из резервного фонда Иркутской области выделили 7,6 миллиона рублей, для того, чтобы закупить дезинфицирующие средства и обеспечить ими все муниципальные образования региона.

"На эту сумму приобретут 4,5 тонны специальной жидкости для опрыскивания поверхностей, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Таким количеством дезинфицирующего средства можно будет обработать более 500 тысяч квадратных метров".

Напомним, специалисты проводят дезинфекцию на улицах городов и в подъездах жилых домов с момента появления первых заболевших коронавирусом в Иркутской области. Специальным раствором обрабатывают остановки, общественные пространства, скверы, парки, подземные пешеходные переходы, детские и спортивные площадки и другие места. Стоит отметить, что средство для дезинфекции, которое используют для опрыскивания поверхностей, безопасно для животных и людей.

ИСТОЧНИК KP.RU