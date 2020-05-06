2020-05-06T11:00:39+03:00
Общество

Назван возраст больных коронавирусом в Иркутске

Наибольшее число заболевших коронавирусом в Иркутске на 6 мая в возрасте от 30 до 49 лет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Назван возраст больных коронавирусом в Иркутске.Назван возраст больных коронавирусом в Иркутске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Статистика на 6 мая. Назван возраст больных коронавирусом в Иркутске на эту дату. Напомним, достаточно длительное время он распределялся примерно поровну в каждой возрастной группе. Сейчас, с нарастанием числа заражений, ситуация изменилась.

"Среди детей до 17 лет в регионе зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области данные оперативного штаба . - Наибольшее число заболевших фиксируется в возрастной группе от 30 до 49 лет – 77 случаев. В 66,7% случаев отмечается бессимптомное течение болезни"

Последнее очень важно - значит, две трети заболевших переносят болезнь практически незаметно для себя. С другой стороны, необходимо помнить, что коронавирус исключительно заразен. И даже те, кто не имеет никаких симптомов заболевания, продолжают заражать окружающих. В том числе тех,кто имеет проблемы с сердцем и легкими, то есть стопроцентно попадает в группу риска.

По данным на утро 6 мая, в Иркутской области зарегистрировано 237 случаев заболевания COVID-2019. Выздоровело 67 пациентов, умерло 6 человек.

В Иркутской области за весь период пандемии проведено более 51 тысячи исследований на коронавирус, обследовано почти 46 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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