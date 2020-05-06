Пациентам с коронавирусом окажут психологическую поддержку в больницах Иркутской области

6 Май 2020 2020-05-06T11:18:56+03:00

Специалисты должны приступить к работе уже с завтрашнего дня

Изменить размер текста: A A

Трудно вспомнить, что и когда настолько меняло повседневную жизнь миллионов людей, как коронавирус. Неудивительно, что многие жители нашего региона нелегко переживают этот период: стресс дает о себе знать. Но тяжелее всего пациентам, которые в данный момент проходят лечение от коронавируса в больницах региона.

Оказать психологическую поддержку пациентам с подтвержденным диагнозом и их родственникам поручил Игорь Кобзев. Об этом глава региона заявил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Предлагаю изменить штатные расписания всех лечебных учреждений, в которых есть больные COVID-19, - сообщил Игорь Кобзев. В каждом из них необходимо ввести должность специалиста, ответственного за взаимодействие с родственниками пациентов».

Психологи начнут работу в медицинских организациях уже с завтрашнего дня. Напомним, на данный момент в Иркутской области 163 человека с подтвержденным диагнозом получают необходимую врачебную помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU