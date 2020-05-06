2020-05-06T11:18:56+03:00
Общество

Пациентам с коронавирусом окажут психологическую поддержку в больницах Иркутской области

Специалисты должны приступить к работе уже с завтрашнего дня
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Пациентам с коронавирусом окажут психологическую поддержку в больницах Иркутской области.Пациентам с коронавирусом окажут психологическую поддержку в больницах Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Трудно вспомнить, что и когда настолько меняло повседневную жизнь миллионов людей, как коронавирус. Неудивительно, что многие жители нашего региона нелегко переживают этот период: стресс дает о себе знать. Но тяжелее всего пациентам, которые в данный момент проходят лечение от коронавируса в больницах региона.

Оказать психологическую поддержку пациентам с подтвержденным диагнозом и их родственникам поручил Игорь Кобзев. Об этом глава региона заявил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Предлагаю изменить штатные расписания всех лечебных учреждений, в которых есть больные COVID-19, - сообщил Игорь Кобзев. В каждом из них необходимо ввести должность специалиста, ответственного за взаимодействие с родственниками пациентов».

Психологи начнут работу в медицинских организациях уже с завтрашнего дня. Напомним, на данный момент в Иркутской области 163 человека с подтвержденным диагнозом получают необходимую врачебную помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогноз: к 12 мая число заболевших коронавирусом в Иркутской области может удвоиться
Житель Бурятии зарубил спящего приятеля топором
ЕГЭ 2020 планируют перенести на июль
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Иркутской области: выписано штрафов на 5 миллионов рублей
Сибиряк из ревности убил жену в собственном доме
Ангарчанин лишился 10 тысяч рублей, купив музыкальную колонку на фейковом сайте
528 человек нарушили правила самоизоляции в Иркутской области с 1 мая
В больницах Иркутской области, где лечат зараженных коронавирусом, будут работать психологи
Пациентам с коронавирусом окажут психологическую поддержку в больницах Иркутской области
Назван возраст больных коронавирусом в Иркутске
В Иркутской области закупят дезинфицирующие средства на 7 миллионов рублей
Мошенники обманули ангарчанку, пообещав наградить ее за бдительность
Игорь Кобзев: Вопрос реализации нацпроектов - на особом контроле
За ложный донос о краже на жительницу Усть-Илимска завели уголовное дело
«Песни нашей Победы»: смотрите онлайн- трансляцию концерта 9 мая в 12.00
Житель Иркутска задолжал кредиторам 150 миллионов рублей
Депутаты Заксобрания будут настаивать на обеспечении фермеров древесиной на льготных условиях
Пьяный водитель "Тойоты Лэнд Крузер" попал под поезд в Иркутске