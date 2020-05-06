6 Май 2020 2020-05-06T11:57:11+03:00

528 человек нарушили правила самоизоляции в Иркутской области с 1 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В список тех, кто не соблюдает требования особого режима, попали и автомобилисты

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Майские праздники заставили даже самых заядлых домоседов выйти из дома. Ну и, естественно, пренебречь правилами самоизоляции. Только с 1 по 5 мая полицейские поймали 528 нарушителей. Все они привлечены к административной ответственности.

Водители тоже не исключение. Смело садятся за руль автомобилей и разъезжают по городу. За праздничные дни сотрудники ГИБДД выдали автомобилистам 2202 уведомления о соблюдении особого режима.

«В отношении 220 водителей составлены протоколы об административных правонарушениях, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Чаще всего правила безопасности не соблюдают в крупных городах – в Иркутске, Братске и Ангарске».

В список нарушителей попали и дети. За выходные 87 несовершеннолетних полицейские поймали на улицах без сопровождения взрослых, из них 25 человек – подростки старше 16 лет. Чаще всего подобные случаи встречались в Братске, Усть-Илимске, Зиме, Усолье-Сибирском и Иркутске.

Также за выходные проверили 2738 учреждений, которые должны быть закрыты на время майских праздников. В результате рейда нашли 55 нарушителей, которые продолжали обслуживать клиентов, несмотря на ограничения. Также специалисты проинспектировали и 3961 учреждение, где продолжить работу разрешили. В данных торговых точках у 66 предпринимателей зафиксировали нарушения санитарных норм.

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ИСТОЧНИК KP.RU