2020-05-06T13:57:20+03:00
Происшествия

Ангарчанин лишился 10 тысяч рублей, купив музыкальную колонку на фейковом сайте

Мошенник отключил телефон после того, как сибиряк оплатил товар и его доставку
Виктория ГЕРКО
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Ангарчанин лишился 10 тысяч рублей, купив музыкальную колонку на фейковом сайте.Ангарчанин лишился 10 тысяч рублей, купив музыкальную колонку на фейковом сайте.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Комсомолка» не раз рассказывала, как доверчивые жители Иркутской области становятся жертвами аферистов в сети. В этот раз на удочку мошенников попался 31-летний житель Ангарска.

Мужчина рассказал полицейским, что несколько дней назад нашел на сайте объявление о продаже музыкальной колонки. Только товар находился не в Ангарске, а в Москве. Он решил воспользоваться услугами курьеров.

«Потерпевший оплатил покупку на сумму 10 тысяч рублей на одном из известных сайтов доставки. После чего попытался связаться с продавцом, - сообщает ИА Байкал-Инфо».

Покупатель дозвонился в службу технической поддержки. Уже там сотрудники объяснили, что оплату он произвел на фейковом сайте, который точь-в-точь повторяет реально существующий.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские просят быть внимательнее при совершении покупок в интернете. При малейшем подозрении на недобросовестность продавца, лучше отказаться от сделки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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