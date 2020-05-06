Ангарчанин лишился 10 тысяч рублей, купив музыкальную колонку на фейковом сайте
«Комсомолка» не раз рассказывала, как доверчивые жители Иркутской области становятся жертвами аферистов в сети. В этот раз на удочку мошенников попался 31-летний житель Ангарска.
Мужчина рассказал полицейским, что несколько дней назад нашел на сайте объявление о продаже музыкальной колонки. Только товар находился не в Ангарске, а в Москве. Он решил воспользоваться услугами курьеров.
«Потерпевший оплатил покупку на сумму 10 тысяч рублей на одном из известных сайтов доставки. После чего попытался связаться с продавцом, - сообщает ИА Байкал-Инфо».
Покупатель дозвонился в службу технической поддержки. Уже там сотрудники объяснили, что оплату он произвел на фейковом сайте, который точь-в-точь повторяет реально существующий.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские просят быть внимательнее при совершении покупок в интернете. При малейшем подозрении на недобросовестность продавца, лучше отказаться от сделки.
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ИСТОЧНИК KP.RU