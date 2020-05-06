Сибиряк из ревности убил жену в собственном доме
Жестокое убийство раскрыли следователи в поселке Усть-Ордынский, что в Иркутской области. Там ночью, 30 апреля, в одном из домов местный житель зарезал собственную жену.
Мужчина на первом же допросе рассказал, что произошло в тот роковой вечер. Оказалось, что супруг приревновал возлюбленную. Между ними возникла перепалка. Женщина в отчаянии пыталась доказать, что нет причин для ссоры, когда глава семейства схватил нож.
«От полученного ранения 35-летняя женщина скончалась на месте преступления», - сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области.
Сейчас задержанный находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU