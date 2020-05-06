6 Май 2020 2020-05-06T13:43:12+03:00

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Иркутской области: выписано штрафов на 5 миллионов рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Пожароопасный сезон в этом году начался немного раньше обычного. Поэтому спасателям пришлось заранее подготовиться к борьбе с огнем в лесах. Кстати, жителям региона нужно запомнить – разводить костры на природе и сжигать сухую траву сейчас строго запрещено. Иначе рискуете получить наказание рублем. Только с начала года сумма штрафов за нарушение правил безопасности в лесах достигла больше 5 миллионов.

«В регионе созданы патрульные группы для контроля противопожарной безопасности, - рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Павел Герасимов. Их назначение – профилактическая работы с населением».

Силами группы уже выявлено больше 450 нарушений противопожарной безопасности. В отношении 12 жителей Приангарья возбуждено 12 уголовных дел за умышленные и неумышленные поджоги.

А нарушителей особого противопожарного режима в регионе нарушений чуть меньше. С начала апреля оставлено 335 протоколов на сумму более 1,5 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU