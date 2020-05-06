2020-05-06T13:43:12+03:00
Происшествия

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Иркутской области: выписано штрафов на 5 миллионов рублей

Для контроля ситуации в регионе созданы патрульные группы
Виктория ГЕРКО
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Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Иркутской области: выписано штрафов на 5 миллионов рублей.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Иркутской области: выписано штрафов на 5 миллионов рублей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Пожароопасный сезон в этом году начался немного раньше обычного. Поэтому спасателям пришлось заранее подготовиться к борьбе с огнем в лесах. Кстати, жителям региона нужно запомнить – разводить костры на природе и сжигать сухую траву сейчас строго запрещено. Иначе рискуете получить наказание рублем. Только с начала года сумма штрафов за нарушение правил безопасности в лесах достигла больше 5 миллионов.

«В регионе созданы патрульные группы для контроля противопожарной безопасности, - рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Павел Герасимов. Их назначение – профилактическая работы с населением».

Силами группы уже выявлено больше 450 нарушений противопожарной безопасности. В отношении 12 жителей Приангарья возбуждено 12 уголовных дел за умышленные и неумышленные поджоги.

А нарушителей особого противопожарного режима в регионе нарушений чуть меньше. С начала апреля оставлено 335 протоколов на сумму более 1,5 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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