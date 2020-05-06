6 Май 2020 2020-05-06T15:37:41+03:00

Прогноз: к 12 мая число заболевших коронавирусом в Иркутской области может удвоиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал динамику распространения заболевания в регионе

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Один из способов понять, с какой скоростью распространяется коронавирус — вычислить так называемый "показатель удвоения". Скажем, в Италии когда инфекция стала неконтролируемой, количество заразившихся увеличивалось вдвое ежедневно. А какова ситуация в Иркутской области? Прогноз рассчитали в федеральном Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

1 мая число людей с выявленным коронавирусом в Иркутской области достигло 140 человек. Следующие несколько дней скорость распространения инфекции в регионе была относительно медленной — показатель удвоения составлял 7 дней.

4 мая скорость распространения болезни увеличилась. Сегодня, 6 мая, показатель удвоения составляет 6 дней, вплотную приблизившись к границе – в 5 дней.

Если динамика сохранится, то к 12 мая выявленных случаев коронавируса в регионе будет как минимум вдвое больше, чем сейчас. Напомним, на утро 6 мая в регионе 237 больных коронавирусом, больше всего - в областном центре - 158. Выздоровели 67 человек, умерли 6

ИСТОЧНИК KP.RU