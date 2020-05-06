ЕГЭ 2020 планируют перенести на июль

6 Май 2020 2020-05-06T14:50:59+03:00

Министерство просвещения предполагает также, что может быть сдвинуто и начало следующего учебного года

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Одиннадцатиклассники усердно готовятся к экзаменам. Ведь им уже сказали, что тесты придется сдавать очно, а первый из них - 8 июня. Однако, похоже, что этим проектам не суждено сбыться.Коронавирус внес свои коррективы. Только что стало известно, что выпускные экзамены в 11-ом классе могут перенести еще раз, на июль или даже август. Именно этот вариант уже рассматривают в Министерстве просвещения. Впрочем, окончательно это будет известно после майских праздников:

- Зачисление в высшие учебные заведения не может пройти без результатов единого государственного экзамена, - цитирует KP.RU пресс-службу министерства. – Не исключено, что после праздников, после 12-го мая, это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. О точных датах говорить пока рано.

Вместе с переносом сроков ЕГЭ обсуждается и возможность отсрочки начала учебного года в вузах. Предполагается, что в университетах страны начнут занятия в октябре.

Вполне вероятно, что отменят и ОГЭ в 9-ом классе. Совсем. Пока число тестов сократили до двух обязательных предметов, русского языка и математики. Однако, не исключено, что оценки будут выставлены на основе текущей успеваемости школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU