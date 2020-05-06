2020-05-06T14:50:59+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 планируют перенести на июль

Министерство просвещения предполагает также, что может быть сдвинуто и начало следующего учебного года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
ЕГЭ 2020 планируют перенести на июль.ЕГЭ 2020 планируют перенести на июль.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Одиннадцатиклассники усердно готовятся к экзаменам. Ведь им уже сказали, что тесты придется сдавать очно, а первый из них - 8 июня. Однако, похоже, что этим проектам не суждено сбыться.Коронавирус внес свои коррективы. Только что стало известно, что выпускные экзамены в 11-ом классе могут перенести еще раз, на июль или даже август. Именно этот вариант уже рассматривают в Министерстве просвещения. Впрочем, окончательно это будет известно после майских праздников:

- Зачисление в высшие учебные заведения не может пройти без результатов единого государственного экзамена, - цитирует KP.RU пресс-службу министерства. – Не исключено, что после праздников, после 12-го мая, это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. О точных датах говорить пока рано.

Вместе с переносом сроков ЕГЭ обсуждается и возможность отсрочки начала учебного года в вузах. Предполагается, что в университетах страны начнут занятия в октябре.

Вполне вероятно, что отменят и ОГЭ в 9-ом классе. Совсем. Пока число тестов сократили до двух обязательных предметов, русского языка и математики. Однако, не исключено, что оценки будут выставлены на основе текущей успеваемости школьников.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогноз: к 12 мая число заболевших коронавирусом в Иркутской области может удвоиться
Житель Бурятии зарубил спящего приятеля топором
ЕГЭ 2020 планируют перенести на июль
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Иркутской области: выписано штрафов на 5 миллионов рублей
Сибиряк из ревности убил жену в собственном доме
Ангарчанин лишился 10 тысяч рублей, купив музыкальную колонку на фейковом сайте
528 человек нарушили правила самоизоляции в Иркутской области с 1 мая
В больницах Иркутской области, где лечат зараженных коронавирусом, будут работать психологи
Пациентам с коронавирусом окажут психологическую поддержку в больницах Иркутской области
Назван возраст больных коронавирусом в Иркутске
В Иркутской области закупят дезинфицирующие средства на 7 миллионов рублей
Мошенники обманули ангарчанку, пообещав наградить ее за бдительность
Игорь Кобзев: Вопрос реализации нацпроектов - на особом контроле
За ложный донос о краже на жительницу Усть-Илимска завели уголовное дело
«Песни нашей Победы»: смотрите онлайн- трансляцию концерта 9 мая в 12.00
Житель Иркутска задолжал кредиторам 150 миллионов рублей
Депутаты Заксобрания будут настаивать на обеспечении фермеров древесиной на льготных условиях
Пьяный водитель "Тойоты Лэнд Крузер" попал под поезд в Иркутске