Житель Бурятии зарубил спящего приятеля топором

6 Май 2020 2020-05-06T15:25:14+03:00

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Трагедией закончились пьяные посиделки в бурятском селе Тулдун. Несколько дней назад туда приехал 31-летний мужчина, чтобы навестить свою бывшую сожительницу. В ночь на 5 мая женщина устроила у себя дома застолье, куда пригласила бывшего ухажера и несколько знакомых. Около полуночи пьяная компания разошлась спать по комнатам. Остался лишь бывший возлюбленный хозяйки дома. Внезапно он вышел на улицу, схватил топор, вернулся в дом и нанес 34-летнему спящему собутыльнику несколько ударов по голове. От полученных травм тот скончался на месте.

Услышав шум, хозяйка дома проснулась и вызвала полицию. Преступник, бросив топор даже не пытался скрыться и был задержан прибывшим нарядом. Из-за чего он набросился на знакомого, пока неизвестно.

- Ссор и конфликтов во время застолья между мужчинами не возникало, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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ИСТОЧНИК KP.RU