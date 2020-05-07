2020-05-07T04:09:28+03:00
Здоровье

1309 укусов клещей с начала сезона зарегистрировано в Иркутской области

Активны клещи не только в лесах, но и в черте города
Мария КНЯЗЕВА
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1309 укусов клещей с начала сезона зарегистрировано в Иркутской области1309 укусов клещей с начала сезона зарегистрировано в Иркутской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Клещи в Иркутской области проснулись еще в марте, как только начал таять снег и появились прогалины. С тех пор в регионе зарегистрировано уже 1309 укусов клещей, в этом числе и 332 ребенка, к которым присосались паразиты.

«Исследовано 815 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 7, боррелиозом – 171, другими клещевыми инфекциями – 71», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области. – «Два человека были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит».

Стоит отметить, что клещ может присосаться к человеку не только во время прогулок на природе или выездов на дачные участки, активность паукообразных специалисты фиксируют и в черте города. С неприятными вцепившимися «находками» в «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» обращались жители микрорайнов Зеленый, Юбилейный, Березовый, Первомайский, Энергетиков, Ново-Ленино, Западный, Радужный, Иркутск-2, Академгородок, предместье Рабочее.

В Роспотребнадзоре напомнили, что профилактические прививки можно ставить в течение всего года. Однако, последнюю вакцину нужно ввести за 2 недели до выхода в очаг инфекции.

Куда обращаться, если укусил клещ

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3)

в Ангарске:

Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ангарск, 6А микрорайон, 12)

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43)

ИСТОЧНИК KP.RU

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