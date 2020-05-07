55 организаций, чья деятельность не была разрешена, работали во время самоизоляции в Иркутске

7 Май 2020 2020-05-07T04:28:11+03:00

55 организаций, чья деятельность не была разрешена, работали во время самоизоляции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Иркутской области действует режим самоизоляции. В эти дни, когда действуют ограничительные меры, осуществлять деятельность разрешено не всем организациям. Проверки проводятся регулярно. Так, во время майских праздников в Иркутске проверили 6699 торговых точек и других организаций. 2738 учреждениям из них работать было запрещено и двери большинства из них действительно оказались закрыты. Однако, 55 фирм продолжали обслуживать клиентов.

«Всем нарушителям выдаются уведомления, информация передается в Управление Роспотребнадзора и прокуратуру», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В том числе ведется проверка соблюдения санитарных норм организаций, чья деятельность во время режима самоизоляции разрешена. С 1 по 5 мая проверили 3961 таких учреждений. В 66 из них выявлении нарушения: где-то сотрудники без масок, где-то не соблюдалась социальная дистанция.

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ИСТОЧНИК KP.RU