7 Май 2020 2020-05-07T05:00:48+03:00

Еще у 18 человек подтвердился коронавирус 7 мая в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на утро, в Приангарье зарегистрировано 255 случаев заражения COVID-19

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 7 мая в регионе диагноз COVID-19 подтвержден уже у 255 человек. Стоит отметить, что 75 из них уже выздоровели и выписаны из больниц, восемь только за последние сутки. Не обошлось в регионе без смертей – с начала распространения коронавируса в Приангарье с таким диагнозом скончались 6 человек.

«174 пациента с коронавирусом проходят лечение в больницах», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Прирост инфицированных за сутки – 18 человек».

Стоит отметить, что в соседней с нами республике Бурятия количество заболевших достигло уже 518 человек. Четверо с диагнозом COVID-19 умерли. Но есть и хорошие новости, вылечить получились уже 144 пациента.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 мая: карантин в ГКБ №1, когда снимут самоизоляцию (подробности)

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 7 мая 2020: число больных дошло до 518, в детской больнице карантин, у самозанятых льготный налог (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU