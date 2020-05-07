2020-05-07T05:00:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 18 человек подтвердился коронавирус 7 мая в Иркутской области

По данным на утро, в Приангарье зарегистрировано 255 случаев заражения COVID-19
Мария КНЯЗЕВА
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Еще у 18 человек подтвердился коронавирус 7 мая в Иркутской областиЕще у 18 человек подтвердился коронавирус 7 мая в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 7 мая в регионе диагноз COVID-19 подтвержден уже у 255 человек. Стоит отметить, что 75 из них уже выздоровели и выписаны из больниц, восемь только за последние сутки. Не обошлось в регионе без смертей – с начала распространения коронавируса в Приангарье с таким диагнозом скончались 6 человек.

«174 пациента с коронавирусом проходят лечение в больницах», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Прирост инфицированных за сутки – 18 человек».

Стоит отметить, что в соседней с нами республике Бурятия количество заболевших достигло уже 518 человек. Четверо с диагнозом COVID-19 умерли. Но есть и хорошие новости, вылечить получились уже 144 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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