Еще у 18 человек подтвердился коронавирус 7 мая в Иркутской области
В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 7 мая в регионе диагноз COVID-19 подтвержден уже у 255 человек. Стоит отметить, что 75 из них уже выздоровели и выписаны из больниц, восемь только за последние сутки. Не обошлось в регионе без смертей – с начала распространения коронавируса в Приангарье с таким диагнозом скончались 6 человек.
«174 пациента с коронавирусом проходят лечение в больницах», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Прирост инфицированных за сутки – 18 человек».
Стоит отметить, что в соседней с нами республике Бурятия количество заболевших достигло уже 518 человек. Четверо с диагнозом COVID-19 умерли. Но есть и хорошие новости, вылечить получились уже 144 пациента.
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