2020-05-07T07:00:15+03:00
Общество

Стало известно, как в Иркутске пройдет акция «Георгиевская ленточка» онлайн

160 тысяч георгиевских ленточек раздадут врачам, полицейским, волонтерам
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Стало известно, как в Иркутске пройдет акция «Георгиевская ленточка» онлайн.Стало известно, как в Иркутске пройдет акция «Георгиевская ленточка» онлайн.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в этом году в онлайн формате. О том, как она будет реализовываться, рассказали в министерстве по молодежной политике Иркутской области. Теперь на улицах ленточки раздавать не будут. Из-за коронавируса там мало людей, да и нарушение дистанции, неизбежное в этом случае, по-прежнему опасно.

- Всего в Иркутскую область поступило более 160 тысяч георгиевских ленточек, - сообщил и.о. министра молодежной политики Иркутской области Егор Луковников .-. Мы распределили их по всем муниципалитетам региона. На местах ленточки будут раздавать людям. В первую очередь, тем, кто сегодня на передовой, – врачам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам.

А уже волонтеры доставят их вместе с продуктами и лекарствами на дом пожилым людям. А накануне 9 Мая лента запестрит фотографиями с георгиевскими ленточками на груди. Это уже традиция, и никакой коронавирус ее не отменит. Символ воинской славы люди носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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