2020-05-07T08:01:19+03:00
Происшествия

ФСБ изъяла у трех жителей Братска арсенал оружия и боеприпасов

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ФСБ изъяла у трех жителей Братска арсенал оружия и боеприпасов. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.ФСБ изъяла у трех жителей Братска арсенал оружия и боеприпасов. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.
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Сотрудники ФСБ России вместе с полицейскими провели по стране операцию по изъятию незаконного оружия и боеприпасов. Нашли целый арсенал и у трех жителей Братска, которые занимались модернизацией оружия. В их жилищах хранились 2 пистолета Макарова с приспособлениями для бесшумной стрельбы, 5 основных частей огнестрельного оружия, 195 патронов различного калибра, а также 500 граммов взрывчатых веществ.

- Изъятые предметы направлены на криминалистическое исследование, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконные изготовления, переделка и ремонт оружия».

Кроме Иркутской области подобная операция прошла в Москве, Московской области, Крыму, Севастополе, в республиках Коми и Мордовия, Краснодарском Красноярском и Хабаровском краях, и других регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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