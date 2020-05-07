Акцию «Память жива» запустило Заксобрание Иркутской области

7 Май 2020 2020-05-07T08:22:32+03:00

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Добрую акцию в честь Великой Победы запустили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области. Она называется «Память жива», в ней участвуют как сами депутаты, так и их внуки и дети. Но присоединиться к акции может любой желающий.

Одна из участниц акции – Маргарита, дочь Ольги Безродных, председателя комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями. Девушка читает стихотворение Юлии Друниной.

«По материнской линии дед умер до войны, а бабушка Ольга Павловна Исаченко была труженицей тыла, - рассказывает Ольга Безродных. - Вместе с тремя детьми жила в одной из деревень Хакасии. Бабушка была мобилизована, прошла курсы водителей и занималась вывозом леса на железную дорогу для погрузки. По отцовской линии дедушка Иннокентий Максимович Безродных был призван в декабре 1941-го, служил в Монголии, в 1944-м был комиссован в связи с тяжелым заболеванием легких. Бабушка Александра Андриановна поднимала детей. У них родилось 11 ребятишек, а выжило девять.

Сын председателя Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова – Виктор исполняет «Песню о далекой родине». По словам Александра Ведерникова, семья каждый год принимала участие в акции «Бессмертный полк», и поскольку в этом году шествия не будет, то знаком памяти героев стала песня.

«Мой дед, Иван Алексеевич Ведерников - яркий пример отваги, мужества, доблести, чести, беззаветного служения Родине, - рассказал Александр Ведерников. - В ряды Красной Армии он был призван в 1938 году. Боевое крещение принял на Западном фронте. Участник событий на Сталинградском фронте, где чудом остался жив. За выполнение боевого задания, когда он уничтожил вражеский артиллерийский дивизион в районе Катлубань, был награжден орденом Красной Звезды. После Сталинграда служил командиром Артдивизии 213-го пушечного артполка 7-й Артдивизии 3-го Украинского фронта. В числе его наград, ставших семейными реликвиями, медали – «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другие. Из-за тяжелого ранения мой дед закончил войну в госпитале в Румынии».

Также участие в акции приняли сын заместителя председателя комитета по социально-культурному законодательству Дмитрия Тютрина – Иван со стихотворением Андрея Уткина «Что такое День Победы» и депутат Галина Кудрявцева, которая читает стихотворение Джека Алтаузена «Девочка играла возле дома».

«Мой дед - Тропин Иван Кузьмич воевал на Восточном фронте с 1942 по 1945 год. Вспоминая о войне, не мог сдерживать слез, - поделилась Галина Кудрявцева. - Не любил рассказывать про военные годы, так как потерял очень много товарищей и каждое воспоминание переживал очень болезненно. Еще один дедушка Татаркин Иван Александрович воевал с первых дней начала войны, был ранен и контужен. В декабре 1943 года в Битве за Днепр пропал без вести. Со слов очевидцев был убит во время бомбежки. Извещение бабушке пришло только в 1946 году. У нас сохранился этот документ. Она одна поднимала троих детей.

Возможность присоединиться к акции, инициатором которой стала председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, есть не только у депутатов.

«Из-за вынужденной самоизоляции традиционные формы чествования ветеранов сегодня отменены, - говорит Ирина Синцова. – Поэтому возникла идея выразить свою благодарность героям Великой Отечественной войны, используя интернет и странички в социальных сетях. К акции может присоединиться любой желающий, прочитав стихотворение или исполнив песню о войне».

Видеозаписи и фотографии героев размещаются на страницах депутатов в социальных сетях, а также дублируются на странице Законодательного Собрания Иркутской в Инстаграм @zs_irk.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/777436" frameborder="0"></iframe> Акция «Память жива»: Виктор Ведерников исполняет «Песню о далекой родине».

ИСТОЧНИК KP.RU