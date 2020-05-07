2020-05-07T09:01:41+03:00
Общество

25 воинских захоронений восстановят в Иркутской области в этом году

Могилы солдат, павших в боях за Родину будут приводить в порядок все лето
Ольга СЛАВИЧЕВА
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25 воинских захоронений восстановят в Иркутской области в этом году.25 воинских захоронений восстановят в Иркутской области в этом году.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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25 могил солдат, павших в боях Великой Отечественной, в Афганистане и Чечне, приведут в порядок в Иркутске летом этого года. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,4 млн рублей, а общая сумма затрат ( средства также пойдут из из областного и местного бюджетов) составит 2,7 млн рублей.

В перечне, который сформирован по заявкам муниципалитетов, по одному захоронению в Нижнеудинском, Балаганском, Боханском районах, два в Нижнеудинске, три в Усолье-Сибирском и 16 в Иркутске на Лисихинском кладбище. Первой привели в порядок могилу фронтовика Николая Степановича Черных в селе Бельск Черемховского района. Николай Степанович погиб в 1943 году. Но прах его привезли на родину только в 2017 благодаря поисковикам.

Работы по восстановлению могил будут идти в течение лета. К сожалению, облагородить их ко Дню Победы в сибирских условиях сложно, поэтому очень радует то, что это удалось сделать это в Черемховском районе. Служба по охране объектов культурного наследия следит за выполнением работ во всех территориях – участниках проекта, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

Всего по федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» в течение пяти лет в регионе приведут в порядок 156 могил защитников Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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