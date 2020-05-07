2020-05-07T09:43:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Водителей с признаками ОРВИ с постов на границе Бурятии отвозят в инфекционку Улан-Удэ

Жители Иркутской области, собравшиеся в поездку, должны помнить об этом
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Водителей с признаками ОРВИ с постов на границе Бурятии отвозят в инфекционку Улан-Удэ.Водителей с признаками ОРВИ с постов на границе Бурятии отвозят в инфекционку Улан-Удэ.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Правительство Бурятии информирует жителей Иркутской области о том, что с 28 апреля на границе республики у поселка Выдрино, на федеральной трассе Р-258 стоят посты. В их состав, кроме сотрудников ГИБДД, входят специалисты санитарной службы. Все машины, от легковых до КАМАЗов, в обязательном порядке останавливаются, водители и пассажиры досматриваются.

Кроме этого, все находящиеся в автомобиле заполняют анкеты, где указывают паспортные данные, номер телефона, уточняют цель поездки и адрес. После этого с помощью бесконтактной термометрии всем измеряют температуру.

- В случае установления повышенной температуры тела или признаков респираторной инфекции водитель и пассажиры будут госпитализированы в инфекционную больницу или помещены в обсерватор, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Более того. Необходимо учитывать, что по правилам, действующим сегодня в Бурятии, путешественники в обязательном порядке на 2 недели будут отправлены на самоизоляцию по месту приезда..Что касается водителей - дальнобойщиков, то в случае повышенной температуры и симптомов ОРВИ их также доставят в больницу Улан-Удэ. Забирать машину с поста, присылать другого водителя и проводить дезинфекцию места стоянки предстоит в этом случае работодателю ( подробности).

Посты в Бурятии стоят на всех приграничных дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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