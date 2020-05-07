Версия: в Иркутске водитель сбил знакомого и уехал с места ДТП

7 Май 2020 2020-05-07T10:37:56+03:00

Иркутянин не стал писать заявление на водителя, который наехал на него. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Довольно странная история произошла накануне ночью в Иркутске на ул. Верхняя Набережная. Сейчас один из ее участников задержан и находится в полиции, второй лечит ушибы и перелом руки. Это результат ДТП, но с заявлением в полицию пострадавший не обратился.

-Сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который сбил пешехода, повредил припаркованный внедорожник, после чего скрылся с места происшествия, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. -Вероятный виновник ДТП, 34-летний горожанин, доставлен в отдел полиции. В отношении него составлено 5 протоколов в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе за оставление места ДТП. Он помещен в спецприемник.

А вот дальше начинаются неожиданности. Так, пострадавший, его ровесник, не стал писать заявление на виновника наезда, хотя и пострадал, вынужден проходить лечение, у него перелом руки и ушибы. Сейчас следователи проверяют одну из версий столь странного поведения получившего травмы человека. Возможно, они знакомы с виновником наезда и этому ЧП предшествовала ссора.

ИСТОЧНИК KP.RU