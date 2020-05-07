7 Май 2020 2020-05-07T11:53:17+03:00

Игорь Кобзев сообщил, когда в Иркутске будет разработан план выхода из режима ограничений.

Он будет опираться на рекомендации Роспотребнадзора и появится к 11 мая

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Региональный план поэтапного выхода из режима ограничений в Иркутской области будет подготовлен в соответствии с планом Роспотребнадзора. Он должен учесть все наиболее важные моменты, обозначенные в нем.

– Как рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова, мы должны учесть темпы роста заболевания, количество койко-мест в лечебных учреждениях для приема больных при резком всплеске болезни и показатель охвата тестирования, – заявил Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Иркутской области.

Этот поэтапный план должен быть готов к 11 мая. Также в ближайшие дни правительство региона определится с мерами поддержки малого и среднего бизнеса из тех отраслей экономики, что наиболее пострадали от коронавируса. В обсуждении примут участие представители Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири и прокуратуры Иркутской области.

Отдельно в ходе штаба обсуждался вопрос празднования 9 Мая. Во всех территориях мероприятия необходимо перенести на более поздний срок. Люди поймут. И напротив, не поймут, еси сделать иначе, подвергнуть риску здоровье жителей и вызвать вспышку заболевания. Глава региона призвал принимать решения взвешенно и не усугублять ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU