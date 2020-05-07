Мотоциклист без прав сбил 16-летнего подростка в Иркутской области

7 Май 2020 2020-05-07T12:29:03+03:00

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Инспекторы ГИБДД задержали мотоциклиста, который сбил 16-летнего подростка. Авария произошла в поселке Котик, что в Тулунском районе. Сотрудникам полиции удалось выяснить, что произошло в тот роковой вечер.

Пострадавший молодой человек прогуливался по обочине недалеко от проезжей части. Неожиданно позади себя он услышал рев мотора. Парень не успел отскочить в сторону. Его сбил проезжающий мимо мотоциклист.

«После аварии водитель скрылся, не оказав первую помощь пострадавшему, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. По счастливой случайности подросток остался жив. С различными травмами его доставили в больницу».

Отыскать горе-водителя получилось. Оказалось, что за рулем мотоцикла сидел 30-летний местный житель. Однако прав он никогда не получал, поэтому и на дороге не смог справиться с управлением. Но несмотря на то, что прав у мужчины нет, понести наказание все-таки придется. В отношении нарушителя составили 7 административных протоколов по различным статьям.

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ИСТОЧНИК KP.RU