2020-05-07T12:58:04+03:00
Общество

Крупные лесные пожары ожидаются в Иркутской области 8 мая

Из-за сильных ветров в трех районах Приангарья прогнозируют наивысший класс опасности
Виктория ГЕРКО
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Крупные лесные пожары ожидаются в Иркутской области 8 мая.Крупные лесные пожары ожидаются в Иркутской области 8 мая.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Майские праздники еще не закончились. И многие не упустят возможности на выходных выбраться на шашлыки. Но не спешите покупать угли и бежать за мангалом. МЧС предупреждает: 8 и 9 мая в северных, верхнеленских, а также в Ольхонском районах, ожидаются крупные лесные пожары. Из-за сильных ветров там прогнозируют наивысший – пятый – класс пожарной опасности.

«8 мая по области ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В некоторых районах могут быть дожди и грозы».

Итак, пока погода не радует ярким солнцем и безоблачным небом, с поездками на природу придется повременить. Тем более что в лесах сейчас строго запрещено разводить костры, готовить пищу на мангале и поджигать сухую траву. В противном случае рискуете заплатить приличный штраф за нарушение правил пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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