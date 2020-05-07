В Иркутской области безработные смогут освоить новые специальности
Возможность повысить профессиональную квалификацию, а то и вовсе сменить сферу деятельности появилась в Иркутской области. Сибиряки, которые остались без работы, смогут вновь сесть за парты и получить новую специальность.
В список приоритетных профессией вошло несколько направлений: сфера строительства, обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связи, добыча полезных ископаемых, ремонт автотранспортных средств, образование, предоставление коммунальных и социальных услуг.
"Главная задача – сориентировать тех, кто сейчас находится без работы, и дать возможность устроиться в новой для себя сфере", - пояснила исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.
Кстати, стать "студентами" могут не только молодые специалисты. У жителей региона, которым уже исполнилось 50 или кто скоро планировал выйти на почетную пенсию, тоже есть возможность сменит сферу деятельности. Кроме того, обучение будет бесплатным. И даже есть возможность пройти курс дистанционно. Подробно ознакомиться с перечнем приоритетных профессий можно на сайте министерства труда и занятости Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU