В Иркутской области безработные смогут освоить новые специальности

7 Май 2020 2020-05-07T13:37:08+03:00

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Возможность повысить профессиональную квалификацию, а то и вовсе сменить сферу деятельности появилась в Иркутской области. Сибиряки, которые остались без работы, смогут вновь сесть за парты и получить новую специальность.

В список приоритетных профессией вошло несколько направлений: сфера строительства, обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связи, добыча полезных ископаемых, ремонт автотранспортных средств, образование, предоставление коммунальных и социальных услуг.

"Главная задача – сориентировать тех, кто сейчас находится без работы, и дать возможность устроиться в новой для себя сфере", - пояснила исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Кстати, стать "студентами" могут не только молодые специалисты. У жителей региона, которым уже исполнилось 50 или кто скоро планировал выйти на почетную пенсию, тоже есть возможность сменит сферу деятельности. Кроме того, обучение будет бесплатным. И даже есть возможность пройти курс дистанционно. Подробно ознакомиться с перечнем приоритетных профессий можно на сайте министерства труда и занятости Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU