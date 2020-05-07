Стало известно о новых кадровых назначениях в администрации Иркутска
В администрации Иркутска произошли кадровые изменения. Новым исполняющим обязанности заместителя мэра города назначен Андрей Южаков, который занимает должность советника мэра Иркутска.
Заявление об увольнении 7 мая написал председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким. Временно исполняющим обязанности назначена Олеся Куцакова – начальник управления архитектуры и градостроительства.
По собственному желанию ушла и председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина. Ее обязанности будет исполнять Светлана Бурдуковская, которая сейчас является начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом.
Изменения произошли и в Ленинском округе. Исполняющим обязанности главы округа назначен Александр Попов, занимающий должность заведующего сектором городской среды отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ.
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