2020-05-07T14:07:16+03:00
Общество

Стало известно о новых кадровых назначениях в администрации Иркутска

У мэра города появился новый заместитель
Виктория ГЕРКО
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Стало известно о новых кадровых назначениях в администрации Иркутска.Стало известно о новых кадровых назначениях в администрации Иркутска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В администрации Иркутска произошли кадровые изменения. Новым исполняющим обязанности заместителя мэра города назначен Андрей Южаков, который занимает должность советника мэра Иркутска.

Заявление об увольнении 7 мая написал председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким. Временно исполняющим обязанности назначена Олеся Куцакова – начальник управления архитектуры и градостроительства.

По собственному желанию ушла и председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина. Ее обязанности будет исполнять Светлана Бурдуковская, которая сейчас является начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом.

Изменения произошли и в Ленинском округе. Исполняющим обязанности главы округа назначен Александр Попов, занимающий должность заведующего сектором городской среды отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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