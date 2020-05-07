2020-05-07T14:51:20+03:00
Происшествия

Мошенники под видом сотрудников прокуратуры обманули коммунальщиков в Иркутской области

Жертвами аферистов стали трое руководителей
Виктория ГЕРКО
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Мошенники под видом сотрудников прокуратуры обманули коммунальщиков в Иркутской области.Мошенники под видом сотрудников прокуратуры обманули коммунальщиков в Иркутской области.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. В этот раз аферисты придумали не совсем обычную «схему». Злоумышленники решили подзаработать на коммунальщиках из Бодайбо. Они звонили руководителям организаций ЖКХ и пытались выманить у них деньги.

«Преступники различными способами пытались заставить начальников выполнить их требования: предлагали подъехать к зданию прокуратуры, перевести на их счет определенную сумму, купить спиртные напитки», - сообщает ИА Сибирские новости. На уловки мошенников попалось трое человек».

Установить личность аферистов пока не удалось. Полицейские начали доследственную проверку по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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