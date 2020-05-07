7 Май 2020 2020-05-07T15:27:51+03:00

Суды Иркутской области рассмотрено более 100 лет на тех, кто не соблюдал самоизоляцию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала апреля проверено более 5 тысяч фирм и индивидуальных предпринимателей

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С 9 апреля государственные гражданские служащие Иркутской области в составе патрульных групп проверяют, насколько жители региона и организации соблюдают предписанные меры самоизоляции. Таких проверок прошло уж больше 5 тысяч - и это только относительно компаний, предприятий и индивидуальных предпринимателей. По поводу тех, кто нарушил режим ограничений, составлено 248 материалов о правонарушениях.

Об этом сегодня, 7 мая, сообщил начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по оборонной и правоохранительной работе Геннадий Терехов на заседании оперативного штаба под председательством врио главы региона Игоря Кобзева.

– У нас определен список организаций, которым разрешено работать в условиях режима повышенной готовности, но при соблюдении основных мер безопасности как для сотрудников, так и для посетителей. Эти требования должны выполняться неукоснительно, – подчеркнул исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев. - Между тем, в судах региона рассмотрено более ста материалов на граждан и организации, не соблюдающих режим самоизоляции

Больше всего нарушителей выявили сотрудники региональных министерств лесного комплекса; труда и занятости; социального развития, опеки и попечительства. К сожалению, также отмечается, что далеко не все торговые организации с пониманием относятся к требованиям проверяющих, ссылаясь на рекомендательный характер в отношении ограничительных мер, которые обозначены в указе губернатора № 59-уг.

– У нас определен список организаций, которым разрешено работать в условиях режима повышенной готовности, но при соблюдении основных мер безопасности как для сотрудников, так и для посетителей. Эти требования должны выполняться неукоснительно, – подчеркнул исполняющий обязанности Губернатора Игорь КобзВ судах Иркутской области рассмотрено более ста материалов на граждан и организации, не соблюдающих режим самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU