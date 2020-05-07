7 Май 2020 2020-05-07T17:21:50+03:00

Названы сроки начала приемных компаний в вузы Иркутска в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Все 74 тысячи студентов вузов Иркутской области проходят обучение в дистанционной форме. Такой формат сохранится до конца июня. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области. Однако наибольшую интригу вызывает другой вопрос - как магистры и бакалавры защитят свои дипломы?

Оказывается, решение уже принято. И нарушений режима самоизоляции точно не будет. Промежуточная и итоговая аттестация, как и защита выпускных работ, тз=за пандемии коронавируса тоже пройдет дистанционно.

Появилась и определенность относительно того, когда начнется приемная кампания в вузы. Она стартует сразу как будут объявлены последние результаты ЕГЭ. Поступить успеете. До этого Министерство образования и науки России уже сдвинуло время начала приема документов от абитуриентов в этом году. Было решено, что на бюджет бумаги подаются до

10 августа, первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая - 24 августа.

Отдельно отмечается, что с 6 мая старшекурсники медуниверситета по приказу Минздрава России приступили к практике. Она не дистанционная, в лечебных учреждениях. Все они пройдут дополнительную подготовку по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU