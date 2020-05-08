Водителей, имитировавших ДТП для получения страховых выплат, осудили в Иркутске

8 Май 2020 2020-05-08T23:40:12+03:00

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В Кировском районном суде накануне рассмотрели уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования по предварительному сговору. Два жителя Иркутска решили получить страховые выплаты по ОСАГО, сымитировав ДТП.

«В августе 2019 года 32-летний и 31-летний водители инсценировали столкновение своих автомобилей»,- сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Мужчины вызвали аварийного комиссара, который подтвердил факт ДТП. Потом один из них обратился в страховую компанию для выплат по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей. Однако, повреждения автомобилей носили разный характер, не могли появиться одновременно и от столкновения друг с другом. Было заведено уголовное дело.

«Подсудимые признали вину в совершенном преступлении, раскаялись», - отмечают в Прокуратуре региона.

Теперь автовладельцам самим предстоит выплатить крупные штрафы. Одному суд назначил наказание в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей, второму подсудимому – 150.

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ИСТОЧНИК KP.RU