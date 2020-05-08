8 Май 2020 2020-05-08T04:28:33+03:00

Движение по улице Сибирских Партизан перекроют на две недели в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автовладельцы! В Иркутске 25 мая перекроют движение по улице Сибирских Партизан. Проезжая часть будет перекрыта на участке от улицы Макаренко до улицы Новаторов.

«Это связано с проведением ремонтных работ на канализационной сети», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Ремонт планируют закончить 7 июня. В течение двух недель водителям придется планировать маршруты в данном районе регионального центра заранее.

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