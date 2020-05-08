Движение по улице Сибирских Партизан перекроют на две недели в Иркутске
Внимание, автовладельцы! В Иркутске 25 мая перекроют движение по улице Сибирских Партизан. Проезжая часть будет перекрыта на участке от улицы Макаренко до улицы Новаторов.
«Это связано с проведением ремонтных работ на канализационной сети», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Ремонт планируют закончить 7 июня. В течение двух недель водителям придется планировать маршруты в данном районе регионального центра заранее.
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