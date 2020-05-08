2020-05-08T04:28:33+03:00
Общество

Движение по улице Сибирских Партизан перекроют на две недели в Иркутске

Ремонтные работы начнутся там 25 мая
Мария КНЯЗЕВА
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Движение по улице Сибирских Партизан перекроют на две недели в ИркутскеДвижение по улице Сибирских Партизан перекроют на две недели в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автовладельцы! В Иркутске 25 мая перекроют движение по улице Сибирских Партизан. Проезжая часть будет перекрыта на участке от улицы Макаренко до улицы Новаторов.

«Это связано с проведением ремонтных работ на канализационной сети», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Ремонт планируют закончить 7 июня. В течение двух недель водителям придется планировать маршруты в данном районе регионального центра заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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