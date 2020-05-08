271 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области

8 Май 2020 2020-05-08T04:48:01+03:00

За сутки в регионе подтвердили еще 16 диагнозов COVID-19

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 8 мая в Приангарье диагноз COVID-19 подтвержден уже 271 раз. За сутки коронавирусная инфекция лабораторно выявлена у 16 человек.

«В больницах региона с диагнозом COVID-19 находится 188 человек», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - «33 человека стали пациентами после перевода из обсерваторов».

За сутки выздороветь удалось двум сибирякам. Их уже выписали из больницы. Всего же с начала распространения коронавирусной инфекции на территории региона вылечились 77 человек. Напомним также, что с таким диагнозом в Приангарье скончались 6 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU