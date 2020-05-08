Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 8 мая: плюс 16

8 Май 2020 2020-05-08T05:00:45+03:00

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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 8 мая продолжает расти. Как сообщает правительство региона, по данным на утро, в Приангарье коронавирус подтвержден уже у 271 человека. Прирост заболевших – плюс 16 за сутки. Но есть и хорошие новости, еще двое наших земляков выздоровели. Всего же с начала распространения COVID-19 в регионе из больниц выписали уже 77 человек.

« В данный момент госпитализировано 188 человек, из них 33 из обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Напомним, что шестеро сибиряков с коронавирусом скончались в Приангарье. Таково количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 8 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU