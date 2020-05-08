8 Май 2020 2020-05-08T05:26:16+03:00

Песчано-гравийную смесь на 19 миллионов рублей украли в Иркутской области. Фото: с официального сайта Прокуратуры Иркутской области

Дело о хищении 68 кубов смеси передано в суд

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Прокуроры направили в Тайшетский городской суд в Иркутской области уголовное дело о хищении песчано-гравийной смеси на 19 миллионов рублей. Следователи считают, что с октября 2018 по март 2019 годов с месторождения в Тайшетском районе незаконно вывезены более 68 кубов смеси. В краже, совершенной в особо крупном размере, подозревается 45-летний иностранный гражданин.

«Мужчина без оформления лицензии, с использованием неосведомленных о его преступной деятельности работников, управлявших бульдозером, экскаваторами, грузовыми автомобилями различных марок, произвел выемку, погрузку и транспортировку песчано-гравийной смеси», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Также в суд подан иск на возмещение подозреваемым нанесенного государству ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU